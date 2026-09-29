Росія атакувала Рівненщину: є загоряння

Росія 29 вересня атакувала Рівненщину. Упродовж доби в області повітряна тривога лунала вже неодноразово.

Про деталі розповів начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Наслідки атаки на Рівненщину

У результаті російського удару була пошкоджена цивільна спецтехніка.

Відбулося загоряння. На місці працюють відповідні служби.

На щастя, люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

Зверніть увагу! Реактивні дрони не припиняють атакувати Україну. Де зараз летять БпЛА, слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, що Росія 29 вересня била й по інших регіонах. Зокрема, вона завдала близько 10 ударів по Житомирщині.

Під обстріл країни-терористки потрапили об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Вночі також був обстріл Києва. Окупанти вдарили балістичними ракетами і БпЛА. На жаль, теж були влучання у кількох районах.