Тривожна ніч на Рівненщині: над регіоном збивали ворожі цілі

Російські війська в ніч на 7 вересня вкотре атакували українські міста "Шахедами". Зокрема, тривожною ніч була для Рівненщини.

Над регіоном наші оборонці неба збивали ворожі цілі. В Рівненській ОВА розповіли деталі атаки противника.

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Над Рівненщиною збивали ворожі цілі

Тривожною видалась ніч на Рівненщині. Маємо збиття повітряних цілей ворога,

– зазначив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Він подякував нашим силам ППО за їхню професійну роботу.

За інформацією Коваля, люди не постраждали. Також він додав, що на місці збиття працюють відповідні служби.

Зазначимо, що цієї ночі в області двічі оголошували тривогу: першого разу близько пів 3 ночі, а другого – пів 7 ранку.

Власне протягом ночі в Повітряних силах інформували про рух БпЛА на території області. Зокрема, останнє повідомлення про рух ворожих "Шахедів" на Рівненщині було о 6:59. Там зазначали про фіксування "БпЛА на сході Рівненщини, які рухаються у західному напрямку".