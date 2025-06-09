На Рівненщині під час нічної атаки були зачинені деякі укриття: будуть проводити перевірки

В Рівненській області після скарг жителів на недоступні укриття під час атаки, 9 червня, проведуть перевірки. Правоохоронці та рятувальники будуть з'ясовувати, чому деякі сховища були зачинені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рівненську ОВА.

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На Рівненщині перевірять укриття

Укриття під час повітряної тривоги повинні бути відчиненими, на чому наголосив глава ОВА Олександр Коваль.

"Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо,

– підкреслив Коваль.

Він доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося, а "керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки".

Очільник ОВА також закликав мешканців повідомляти про порушення до поліції або на гарячу лінію ОВА.

Водночас в Україні діє закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.