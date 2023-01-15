Кожну годину влаштовують хвилину тиші: як працюють рятувальники на місці прильоту в Дніпрі

Після атаки росіян по багатоповерхівці в Дніпрі рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Вони розповіли, що там відбувається.

На жаль, шансів знайти під завалами живих людей майже немає. Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровщини Олег Кушнірук в ефірі телемарафону розповів, що у завалах відбувається тління.

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Що розповіли рятувальники з Дніпра

Олег Кушнірук заявив, що через тління та час, який спливає, шансів для порятунку в такому завалі при такій температурі практично немає.

Однак є трохи надії, адже дві кімнати на 2-му поверсі дивом залишилися практично вцілілими. Там, станом на 8:20 15 січня, рятувальники проводили роботи, щоб дібратись до людей. Ба більше, 14 січня під час проведення хвилини тиші, звідти було чутно голоси постраждалих.

Олег Кушнірук розповів, що означає хвилина тиші.

Через певний час ми даємо команду і припиняються всі роботи на декілька хвилин, щоб прослухати всі завали та почути травмованих осіб, які є всередині в завалах та пустотах та надають голоси й сигнали допомоги,

– заявив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровщини

За його словами, проводили такі дії спочатку раз на 30 хвилин, а потім – кожну годину. Все залежить від оперативної обстановки та проведення робіт.

За словами Олега Кушнірука, на місці трагедії працює понад 550 осіб особового складу та понад 45 одиниць техніки. Також на місці діють спецслужби, підрозділи ДСНС, комунальники.

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