Росія знову тероризує Україну дронами, тривогу оголосили на Київщині: де зараз летять БпЛА

Російські окупанти 14 червня запустили по Україні безпілотники. Тривогу оголосили у низці областей, а мешканців просять перебувати у безпечних місцях.

24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.

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Де триває загроза російських БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті