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24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну дронами, тривогу оголосили на Київщині: де зараз летять БпЛА
14 червня, 20:53
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Росія знову тероризує Україну дронами, тривогу оголосили на Київщині: де зараз летять БпЛА

Данило Муринський

Російські окупанти 14 червня запустили по Україні безпілотники. Тривогу оголосили у низці областей, а мешканців просять перебувати у безпечних місцях.

24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.

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Де триває загроза російських БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:39, 14 червня

БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

21:35, 14 червня

Декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

20:25, 14 червня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.

 

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