Росія знову тероризує Україну дронами, тривогу оголосили на Київщині: де зараз летять БпЛА
Російські окупанти 14 червня запустили по Україні безпілотники. Тривогу оголосили у низці областей, а мешканців просять перебувати у безпечних місцях.
24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.
Дивіться також Вночі Україну атакувала майже сотня ворожих БпЛА: як відпрацювала ППО
Де триває загроза російських БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину. Декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.