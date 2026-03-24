Відомі імена нацгвардійця та його доньки, яких Росія вбила у Франківську
Окупанти 24 березня завдали масованого дроновогу удару по Україні. Внаслідок атаки у Франківську загинув нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія.
Нацгвардієць та його 15-річна донька поверталися з перинатального центру, у якому перебувала дружина військового. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Що відомо про загиблих у Франківську?
Трагедія сталася 24 березня під час масованої атаки Росії по Україні. Нацгвардієць Володимир Шкрумеляк разом зі своєю донечкою Анелією поверталися з пологового будинку.
Там вони навідували дружину військового, яка лише кілька днів тому народила хлопчика.
В ОВА також повідомили ще про 4 постраждалих внаслідок російського удару. Серед них – 4 річна дівчинка. Усі знаходяться у лікарні, а їхньому життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, Росія 24 березня атакувала Івано-Франківськ дронами, намагаючись влучити в адміністративну будівлю, що призвело до загибелі двох людей. Під час атаки в пологовому будинку двоє жінок народжували у підвалі.
Що ще відомо про атаку росіян 24 березня?
Вдень 24 березня в Україну залетіло 556 російських дронів, а загалом за добу – 948. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 541 дрон противника, але зафіксовано 15 влучань.
Росіяни здійснили масовану дронову атаку на Львів, внаслідок чого постраждали 26 людей. В одному з будинків після атаки відсутні газ та електропостачання.
На Тернопільщині та Хмельниччині фіксують перебої зі світлом через удари по енергетичній інфраструктурі під час атаки росіян.