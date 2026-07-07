Росія атакувала Харків: загинула одна людина, ще 16 – поранені

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог цинічно вдарив по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Які наслідки російського удару?

Росіяни ще зранку 7 липня атакували Харків БпЛА та КАБами. Внаслідок ворожого удару по Шевченківському району станом на 15:49 загинула одна людина, а 16 – зазнали поранень.

За інформацією міського голови Терехова, через російські удари спалахнули пожежі, горять автомобілі, руйнувань зазнали будинки.

У Харківській ОВА повідомили, що 11 людей зазнали вибухових поранень, ще у 5 – гостра реакція на стрес. Наразі медики надають усю необхідну допомогу.

На місці продовжують роботу наші екстрені служби,

– зазначили в ОВА.

Коли ще окупанти атакували Харків?

У Харкові вранці 6 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника в Київському районі.

За попередньою інформацією, ворожий БПЛА влучив у автозаправну станцію, розташовану в Київському районі міста.

У Харкові російський безпілотник типу "Молнія" атакував Індустріальний район. Також під удар потрапив Київський район.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.