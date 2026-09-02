Нові пакети ППО та інцидент у Лейпцигу: Зеленський поговорив з Мерцом

Володимир Зеленський повідомив про розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Однією з головних тем стала російська атака по аеродрому в Лейпцигу.

Про це український президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Які деталі розмови відомі?

Володимир Зеленський назвав нещодавню атаку на аеродром черговою російською ескалацією та зазначив, що Фрідріх Мерц поінформував його про заходи, яких вжила Німеччина у відповідь на вищезгадане порушення.

Український президент також запевнив канцлера, що Україна готова надати Німеччині необхідну експертизу та поділитися досвідом у сферах, де це буде потрібно. Також команди двох країн уже фіналізують текст угоди Drone Deal.

Це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні,

– зазначив Зеленський.

Крім вищезгаданого, президент повідомив, що цього місяця Німеччина передасть Києву нові пакети допомоги у сфері протиповітряної оборони. Ба більше, Зеленський та Мерц також домовилися про особисту зустріч.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін відповів на звинувачення Німеччини у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. За його словами, такі заяви німецької сторони, мовляв, пов'язані саме із ситуацією всередині самої країни.