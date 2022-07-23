Принизливий удар по репутації Туреччини та ООН, – Подоляк пояснив атаку росії по Одесі

Завдавши ракетного удару по порту Одеси росія дуже ризикує на дипломатичному рівні. Туреччина та ООН виступили гарантами того, що росія не атакуватиме українські порти і дозволить безпечний експорт зернових. Тобто, своїми діями росія наразі завдає принизливого удару по репутації країн, з якими уклала договір.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк, він пояснив ключові пункти, які потрібно розуміти в контексті зернових угод, а також мотиви путіна, якими він керувався вирішивши атакувати порти Одеси.

Увага Росія знайде способи не виконувати зернову угоду, – Зеленський про про обстріл порту Одеси

5 ключових тез про зернову угоду

Перше: Україна не підписувала жодних прямих домовленостей з росією щодо зерна. Лише з Туреччиною та ООН – щодо організації транспортної логістики для 18 – 20 мільйонів тонн зерна на суму понад 10 мільярдів доларів.

Україна не підписувала жодних прямих домовленостей з росією щодо зерна. Лише з Туреччиною та ООН – щодо організації транспортної логістики для 18 – 20 мільйонів тонн зерна на суму понад 10 мільярдів доларів. Друге: росія брала на себе конкретні зобов'язання перед іншими країнами щодо забезпечення безпеки "зернових коридорів", нестрільби по місцях зберігання/перевалки та шляху прямування.

Гарантами того, що росія в зерновому питанні виявить хоч дещицю осудності, є Туреччина та ООН. Фіксуємо це,

– зауважив Подоляк.

Третє: Навмисний удар росії по Одеському порту буквально за кілька годин після підписання всіх документів характеризує специфічний "психічний стан" росії.

Навмисний удар росії по Одеському порту буквально за кілька годин після підписання всіх документів характеризує специфічний "психічний стан" росії. Четверте: Намір ударити по зернових запасах в Одеському порту – це пряме послання росіян арабським та африканським країнам, що кремлю. байдуже на них та на те, чи матимуть вони що їсти.

росії плювати на авторитет інших держав, які за неї поручились

П'яте: Росія навмисно завдала демонстративного та принизливого удару по репутації Туреччини та ООН.

путін таким чином немов би звернувся до них зі своєю класичною фразою: "Ну і що ви зробите?",

– зауважив Михайло Подоляк.

Радник наголосив, що саме Туреччина та ООН є повними "гарантами безпеки" транспортних зернових коридорів, і вони ж гарантували "голодному світу" (не тільки Україні)", що Росія виконає умови домовленості та не втручатиметься в експорт українського зерна.

Тож, ця історія, за словами Подоляка, є красномовною й корисною і демонструє як російська похоронна команда продовжує запекло ховати сама себе.

Реакція ООН на цинізм дій росії

Генсек ООН Антоніу Гуттереш висловив однозначне засудження таких ударів по порту Одеси. Він наголосив, що лише вчора всі сторони чітко взяли на себе зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутньої продукції на світові ринки.

Гуттереш також наголосив, що ці продукти вкрай необхідні, щоб вирішити глобальну продовольчу кризу та полегшити страждання мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу.

Головне про ракетний обстріл порту в Одесі

окупанти випустили одразу 4 ракети типу "Калібр" по порту. 2 цих ракет влучили в ціль. Ще 2 збили наші сили протиповітряної оборони.

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт.

У Міністерстві аграрної політики цю інформацію підтвердили. Водночас не сказали, яка кількість українського зерна потрапила під атаку росіян.

Зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями. Адже, напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська.

Наразі українська сторона повідомила, що атака на порт не вплине на домовленості – зерно усе одно експортують.

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