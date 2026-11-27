Російські війська в ніч на 27 листопада атакували дев'ять областей України. Під ударом опинилися залізнична інфраструктура, енергетичні об'єкти, цивільні підприємства та житлові будинки. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще щонайменше шестеро постраждали.

Про наслідки повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Які об'єкти пошкодила Росія під час нічної атаки?

На Дніпропетровщині російські війська атакували залізничні станції у Кривому Розі та Кам'янському. Також під ударом опинилися дві вугільні шахти. Внаслідок обстрілів пошкоджено тепловози.

На Вінниччині та Кіровоградщині ворог атакував електропідстанції, зокрема ті, що забезпечують роботу залізничної інфраструктури.

У Запоріжжі, Київській та Миколаївській областях російські удари пошкодили цивільні підприємства. Зокрема, постраждали виробничі та складські приміщення.

Є загиблий і постраждалі

На Харківщині російські дрони атакували Ізюм. Внаслідок влучання виникла пожежа в багатоквартирному будинку, п'ятеро людей постраждали.

На Одещині пошкоджено приватний житловий будинок. На Сумщині під ударом опинилися гуртожиток та ще один житловий будинок.

Наслідки атаки в ніч на 27 листопада / Фото: телеграм-канал Сергія Корецького

Загалом унаслідок нічних атак загинула одна людина, щонайменше шестеро отримали поранення.

Наразі відповідні служби працюють на місцях російських ударів, допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки обстрілів.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись порушити логістику та ускладнити перевезення. Зокрема, 23 листопада російський дрон пошкодив тепловоз на Житомирщині, а 24 листопада окупанти вдарили по залізничній станції Коростень, унаслідок чого загинула людина, ще двоє зазнали поранень.