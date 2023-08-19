Росіяни не знищили авіацію у Старокостянтинові: у Повітряних силах розповіли про захист літаків

Росія завдавала ракетних ударів по Старокостянтинову, щоб знищити наші військові літаки. Також країна-агресорка полювала на українських пілотів. Однак у Повітряних силах поділилися гарними новинами.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук прокоментував атаки Росії на наші військові аеродроми. В етері телемарафону він розповів про стан української авіації після ворожих обстрілів, передає 24 Канал.

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Як Україна захищає авіацію

Олещук вказав на наявність розвиненої інфраструктури захисту на українських аеродромах. Через це росіянам досить складно вполювати наші літаки.

Ми маємо на аеродромі захищені споруди, в яких зберігаються літаки. Ми працюємо по принципу розосередження. Після виконання завдання ми не зберігаємо літаки на одному аеродромі,

– пояснив він.

Як приклад він навів аеродром у Старокостянтинові. За його словами, окупанти завдали по цьому місцю три масованих удари. Попри це, аеродром боєготовий. Літаки, які на ньому перебували, збережені. Олещук додав, що вони продовжують виконання завдань.

Окупанти взяли під "приціл" Старокостянтинів