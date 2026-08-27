В Одесі та Харкові – вибухи: де ще є загроза атак

Росія в ніч проти 27 серпня знову атакує Україну ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Повітряні тривоги оголосили в низці областей, а в Харкові вже повідомили про вибух.

Тим часом на Запоріжжі зафіксували пуски КАБів, а Повітряні сили попереджають про рух ворожих цілей.

Де летять повітряні цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті





23:59, 28 серпня Реактивний БпЛА в районі Броварів у напрямку центру столиці.

00:20, 28 серпня Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півночі. 00:15, 28 серпня Реактивний БпЛА на Бровари північно-західним курсом. 23:53, 27 серпня В Одесі чули вибух! 23:38, 27 серпня Групи ударних БпЛА західніше Очакова північним курсом;

Групи ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровська;

Ударні БпЛА у Татарбунарському районі західним курсом. 23:33, 27 серпня Реактивні БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на заході Харківщини та західніше Полтави курс північно-західний. 23:28, 27 серпня Наслідки атаки по Запоріжжю Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські дрони ударили по приватному сектору обласного центру. Пошкоджені будинки. Поранень дістали дві жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога. 23:23, 27 серпня Реактивні БпЛА через Київське водосховище у напрямку Києва 22:54, 27 серпня В Харкові було чути вибух! 22:36, 27 серпня Пуски КАБ на Запоріжжі 22:34, 27 серпня Реактивний БпЛА з Вінниччини на Житомирщину північним курсом 22:15, 27 серпня Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений будинок у приватному секторі та автомобіль. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях. 21:58, 27 серпня БпЛА курсом на Харків з півночі. 21:57, 27 серпня Реактивний БпЛА західніше Перегонівки (Черкащина) курсом на Вінниччину. 21:42, 27 серпня Пуски КАБ на Сумщині. 21:31, 27 серпня Реактивні БпЛА в р-ні. Баштанкки та Ольшанське вектором руху на Єланець та Веселинове (Миколаївщина) 21:29, 27 серпня Продовжуються пуски КАБів на Дніпропетровщині. 21:28, 27 серпня Ударні БпЛА на Павлоград зі сходу. Реактивний БпЛА на Київ з півночі.



