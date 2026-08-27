В Одесі та Харкові – вибухи: де ще є загроза атак
Росія в ніч проти 27 серпня знову атакує Україну ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Повітряні тривоги оголосили в низці областей, а в Харкові вже повідомили про вибух.
Тим часом на Запоріжжі зафіксували пуски КАБів, а Повітряні сили попереджають про рух ворожих цілей.
Де летять повітряні цілі?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півночі. Реактивний БпЛА на Бровари північно-західним курсом. В Одесі чули вибух! Реактивні БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на заході Харківщини та західніше Полтави курс північно-західний. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські дрони ударили по приватному сектору обласного центру. Пошкоджені будинки. Поранень дістали дві жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога. Реактивні БпЛА через Київське водосховище у напрямку Києва В Харкові було чути вибух! Пуски КАБ на Запоріжжі Реактивний БпЛА з Вінниччини на Житомирщину північним курсом Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений будинок у приватному секторі та автомобіль. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях. БпЛА курсом на Харків з півночі. Реактивний БпЛА західніше Перегонівки (Черкащина) курсом на Вінниччину. Пуски КАБ на Сумщині. Реактивні БпЛА в р-ні. Баштанкки та Ольшанське вектором руху на Єланець та Веселинове (Миколаївщина) Продовжуються пуски КАБів на Дніпропетровщині. Ударні БпЛА на Павлоград зі сходу. Реактивний БпЛА на Київ з півночі.
Наслідки атаки по Запоріжжю
Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півночі.
Реактивний БпЛА на Бровари північно-західним курсом.
В Одесі чули вибух!
Реактивні БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на заході Харківщини та західніше Полтави курс північно-західний.
Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Російські дрони ударили по приватному сектору обласного центру. Пошкоджені будинки.
Поранень дістали дві жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога.
Реактивні БпЛА через Київське водосховище у напрямку Києва
В Харкові було чути вибух!
Пуски КАБ на Запоріжжі
Реактивний БпЛА з Вінниччини на Житомирщину північним курсом
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений будинок у приватному секторі та автомобіль.
Наразі інформації про постраждалих не надходило. Тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА західніше Перегонівки (Черкащина) курсом на Вінниччину.
Пуски КАБ на Сумщині.
Реактивні БпЛА в р-ні. Баштанкки та Ольшанське вектором руху на Єланець та Веселинове (Миколаївщина)
Продовжуються пуски КАБів на Дніпропетровщині.
Ударні БпЛА на Павлоград зі сходу.
Реактивний БпЛА на Київ з півночі.