Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: скільки цілей збили сили ППО

З вечора 12 травня й аж до ранку 13 травня ворожі війська випустили на Україну 139 ударних дронів різних типів. Силам ППО вдалось знищити чи нейтралізувати 111 БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів летіло на Україну 12 – 13 травня?

З 18:00 12 травня й до ранку 13 травня над Україною було зафіксовано 139 ударних дронів різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та БпЛА-імітатори "Пародія".

Для атаки України Росія використала пускові майданчики БпЛА у Курську, Брянську, Міллєрово, Приморсько-Ахтарську та в Чауді, що на ТОТ Криму.

До збиття ударних цілей було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 13 травня українські сили ППО зуміли знешкодити чи нейтралізувати 111 ворожих дронів різних типів. Водночас на 13 локаціях зафіксовані влучання 20 БпЛА, тоді як на ще 4 – падіння уламків.

У Повітряних силах наголосили, що атака на Україну триває і досі, а також закликали дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону ввечері 12 травня повідомив, що найближчими днями російські війська можуть здійснити масований обстріл українських міст. Українська розвідка зафіксувала передислокацію російської тактичної авіації та її активність на аеродромах базування. Окрім того, каже Ігнат, окупаційні війська перекидають свою авіацію подалі від лінії фронту, аби українські дрони не атакували техніку.

Де нещодавно гриміли вибухи?

В ніч на 13 травня ударні дрони завдали прицільних ударів по промисловій інфраструктурі Одещини. Атака відбулась у декілька хвиль – пошкоджено складські і господарчі приміщення.

Тієї ж ночі вибухи чули й жителі Полтави. Після цього у місті розпочались перебої та проблеми із електро- та водопостачанням. Місцева влада згодом уточнила, що без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових та 548 юридичних абонентів. Окрім того, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено скління прилеглих житлових будинків. Водночас звернень до лікарні щодо травмування не надходило.

Зранку 13 травня ворог атакував Дніпро. Місцева влада повідомляє про роботу ППО, однак загроза російського удару залишається актуальною.