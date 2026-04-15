Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог масовано атакує Україну "Шахедами": де наразі є загроза удару
15 квітня, 23:03
10
Оновлено - 00:00, 16 квітня

Діана Подзігун

З вечора 15 квітня окупанти гатять по Україні ударними дронами, зокрема "Шахедами". Ворожі дрони фіксують у різних регіонах, працює протиповітряна оборона.

Про напрямок руху ворожих безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ. Тоді як 24 Канал зібрав інформацію про вибухи у регіонах та наслідки атак.

Яка ситуація у небі над Україною наразі?

З 9:00 й до 22:00 15 квітня Україну вже атакували 382 повітряних цілей, серед них ракети Х-101, крилаті ракети типу "Іскандер-К" та безпілотники різних типів. Втім, атака триває – ворог продовжує тероризувати мирні міста усім наявним озброєнням.

Де наразі лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 

23:59, 15 квітня

О 22:58 в Охтирці на Сумщині чути вибухи.

23:35, 15 квітня

Додаткові пуски БпЛА: 

  • Орел – 8 – 16 "Шахедів";
  • Приморсько-Ахтарськ – 5 – 10;
  • Курськ – 5 – 10;
  • Міллерово – 1– 2. 

Загалом додатково запущено від 19 до 38 "Шахедів".

23:32, 15 квітня

Пуски КАБ на Запоріжжі.

23:32, 15 квітня

БПЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом;

БпЛА на Харківщині в районі населеного пункту Богодухів та Балаклія.

23:27, 15 квітня

БпЛА на Черкаси з півночі;

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, північним курсом.

23:04, 15 квітня

О 22:26 вибух гримів у Сумах. 

Наслідки та деталі удару уточнюються.

23:01, 15 квітня

О 22:40 у Чернігові було чутно вибух.

23:01, 15 квітня

БпЛА:

5 з Миколаївщини на Кіровоградщину, Кропивницький район.

3 з Херсонщини на Миколаївщину, Баштанський район. 

1 з Полтавщини на Черкащину, Золотоніський район.

22:59, 15 квітня

Пуски "Шахедів": 

  • Приморсько-Ахтарськ – 15 – 30 "Шахедів";
  • Курськ – 10 – 20 "Шахедів";
  • Гвардійське – 7 – 14 "Шахедів";
  • Орел – 5 – 10 "Шахедів";
  • Чауда – 2 – 4 "Шахеди";
  • Міллерово – 1 – 2 "Шахеди";
  • Брянськ – 1 – 2 "Шахеди". 

Загалом – 41 – 82 "Шахеди".

22:57, 15 квітня

Монітори повідомляють про додаткові пуски "Шахедів":

  • Приморсько-Ахтарськ – 9 – 18 "Шахедів".
  • Курськ – 3 – 6 "Шахедів".
  • Орел – 1 – 2 "Шахеди". 

Загалом додатково запущено від 13 до 26 "Шахедів".

22:57, 15 квітня

БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північний.

22:57, 15 квітня

Загроза ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.