БпЛА влучили в об'єкт критичної промисловості у Вінницькій області

Російські війська атакували Вінницьку область та поцілили в об'єкт критичної промисловості. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Вінниччини дронами мав наслідки: що відомо?

Противник не припиняє завдавати повітряних ударів по Україні. У ніч із 15 на 16 листопада серед інших постраждала Вінницька область.

Обласна державна адміністрація повідомила, що обстріл регіону триває. При цьому вже відомо про влучання в об'єкт критичної промисловості.

На щастя, минулося без постраждалих. Але ліквідація наслідків відчутно ускладнена загрозою повторних ударів.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що ввечері 15 листопада реактивний безпілотник ворога дістався Буковини. Тамтешня ОВА повідомила про збиття, але уламки пошкодили адміністративну будівлю.

Також цієї ночі вже кілька разів оголошували загрозу атаки балістичних ракет, проте без застосування цього озброєння. Повітряна загроза не минула – якщо у вашому регіоні тривога, подбайте про безпеку.