Росія атакувала Запоріжжя: поранено 10-річну дитину, у вогні – десятки машин

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста. Ворог цинічно вдарив по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки російської атаки?

О 16:23 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Росія атакувала місто керованими авіаційними бомбами. Станом на 18:21 відомо про 5 поранених, серед них – 10-річна дитина.

Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою,

– наголосив Федоров.

За словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки, а також почалася пожежа на автостоянці, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото Івана Федорова

Федоров повідомив, що усі постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.

Коли ще окупанти атакували Запоріжжя?

Окупанти ввечері 3 липня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнало 7 відділення "Нової пошти".

На місце влучання одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. На жаль, через атаку росіян загинув 50-річний співробітник компанії – Валерій Гафикін, який працював водієм.

Росіяни вдень 30 червня кілька разів вдарили по Запоріжжю. Окупанти завдали ударів по трьох різних локаціях. Загалом за півтори години на місто впало 7 КАБів.