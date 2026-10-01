У Росії заявили про масовану атаку на 11 областей

У ніч проти 1 жовтня Сили оборони України атакували безпілотниками низку регіонів Росії. Найбільше наслідків наразі фіксують в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві міноборони Росії.

Які наслідки атаки на Росію?

За даними російського відомства, атака тривала з 20:00 30 вересня до 08:00 1 жовтня за московським часом.

Росія стверджує, що безпілотники збивали над Брянською, Бєлгородською, Смоленською, Калузькою, Тульською, Курською, Тверською, Липецькою, Орловською, Тамбовською та Астраханською областями, Московським регіоном, окупованим Кримом і Чорним морем.

Також відомо про удар по підприємствах російського агрохолдингу "Міраторг" у Брянській області.

Там, за даними російської сторони, знищено дев'ять одиниць техніки, ще 13 пошкоджено. Люди не постраждали.

Після атаки в окупованому Криму запровадили тимчасові обмеження на електропостачання.

У "Крименергоінформі" пояснили, що це необхідно для запобігання перевантаженню мереж і можливим аваріям. Точних графіків відключень наразі немає.

За повідомленням підприємства, електроенергію подаватимуть вибірково, залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, українські сили уразили ціль у Чорному морі, місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області та склад забезпечення російських військ у Брянській області.