Уночі Росія знову відбивалася від нашестя БпЛА: де лунали вибухи

Як і багато попередніх, ніч проти 12 серпня виявилася для жителів країни-агресора вкрай неспокійною. У кількох областях було гучно від потужних вибухів.

Вранці міноборони Росії відзвітувало про знищення українських дронів над трьома регіонами – "багатостраждальною" Курщиною, Бєлгородщиною та Воронезькою областю. Водночас ні словом не обмовилося про те, що вибухи лунали й у Ростовській області, а також у Підмосков'ї.

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Що розповіло міноборони

Отже, оборонне відомство країни-агресора заявило про збиття 18 БпЛА: одинадцять – над Курською, п'ять над Білгородською та два над Воронезькою областями.

Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв також повідомив про знищення чотирьох дронів на південному заході Ростовської області. За його словами, постраждалих немає.

Уночі низка російських пабліків поширили відео, на якому було чути стрілянину у районі підмосковного Щелкового, де розташований військовий аеродром "Чкаловський". Місцеві жителі, а також Z-канали повідомляли про атаку дронів.