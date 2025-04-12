У Росії скаржаться на атаку БпЛА: у Краснодарському краю їх уламки нібито пошкодили залізницю
- У Краснодарському краї Росії невідомі дрони пошкодили контактні мережі залізниці, рух поїздів призупинено.
- Міноборони Росії звинуватило в атаці Україну, заявивши про знищення 36 БпЛА літакового типу в різних областях.
Уночі 12 квітня невідомі дрони атакували Росію. Зокрема, падіння фрагментів БпЛА нібито пошкодило контактні мережі залізничних шляхів у Краснодарському краї.
Це сталося в населеному пункті Васюринська Дінського району. Про наслідки удару повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про нічну атаку
Міноборони країни-агресорки вже звинуватило в атаці Україну. Російські засоби ППО в період з 20:00 п'ятниці, 11 квітня, до 06:30 суботи, 12 квітня, буцімто знищили 36 дронів літакового типу:
- 18 БпЛА – над територією Курської області;
- 13 БпЛА – над територією Ростовської області;
- 2 БпЛА – над територією Орловської області;
- 2 БпЛА – над територією Бєлгородської області;
- лише 1 БпЛА – над територією Краснодарського краю.
В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про призупинення руху потягів через нібито пошкодження контактних мереж уламками дрона. Обійшлося без постраждалих.
На місці працюють спеціальні та екстрені служби, а також аварійна бригада російських залізничників. Станом на 07:00 ранку затримано 1 пасажирський поїзд.
До слова, увечері 9 квітня ППО Росії могла збити власний гелікоптер, прийнявши його за безпілотник. Потужний вибух пролунав у Наро-Фомінську московської області.