Понад 700 кілометрів: Зеленський показав, як діяли "далекобійні санкції" цієї ночі

Українські далекобійні санкції продовжують ефективно працювати проти країни-терористки. Зокрема, 14 червня під ударом опинилися ворожі об'єкти одразу в кількох регіонах Росії. Ураження зафіксовані на відстані в понад 700 кілометрів від кордону.

Атаку підтвердив і президент України. Він також показав кадри роботи безпілотників.

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Що відомо про атаку на Росію?

Володимир Зеленський передусім повідомив про ураження нафтового об'єкта в Ярославській області країни-агресорки. Атакований об'єкт, за його словами, мав велике значення для резерву Росії.

Також під прицілом українських воїнів опинився завод "Азот" у Тульській області, від якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.

Дрони атакують російську інфраструктуру: дивіться промовисте відео, поширене Зеленським

Окрім того, у шести російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти. Загалом же, від вечора вчорашнього дня в 28 регіонах Росії оголошували повітряну тривогу.

Результативні влучання є й на тимчасово окупованих територіях.

Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна пропонувала російському керівництву різні формати переговорів, однак у відповідь отримала лише продовження агресії та спроби її розширення. Тому цілком закономірно, що війна повертається туди, звідки вона почалася.

Зазначимо, що після нічної атаки безпілотників у Вязьмі Смоленської області зафіксували загоряння поблизу залізничної інфраструктури. Згідно з аналізом відкритих даних, проведеним ASTRA, осередок пожежі знаходився на північний схід від міського вокзалу на відстані близько 2,5 кілометра.

До того ж, у Росії та на окупованих територіях почали обмежувати продаж пального – до 20 літрів в одні руки. Спеціальні "талони" на отримання бензину ввели в Криму, Татарстані, Москві та Санкт-Петербурзі. Причиною стали удари українських дронів по російських НПЗ.

Важливо! За словами політтехнолога Тараса Загороднього, після нещодавніх атак на нафтопереробні заводи в Татарстані паливна ситуація в Росії може й надалі погіршуватися.