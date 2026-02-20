"Це якийсь караул": Краснодар здригнувся від вибухів, росіяни скаржаться на наслідки
- Ввечері 20 лютого в Краснодарі та Анапі лунали вибухи, під атакою опинилися декілька НПЗ.
- Уламки дронів пошкодили газову трубу, викликали загоряння, знищили близько 10 автомобілів, вибили шибки та спричинили поранення однієї людини.
Неспокійним видався вечір 20 лютого для Росії. Вибухи гримлять над Краснодаром та Анапою.
Кажуть, що під атакою одразу кілька НПЗ. Про це пише Supernova+ та російське видання SHOT.
Які наслідки атаки на Росію?
Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" відбиває повітряну атаку дронів.
Зокрема, над Краснодаром чули щонайменше 4 – 5 "гуркотливих звуків". Також місцеві стверджують, що було чутно гул мотора. Також вибух було чутно з боку Чорного моря в районі Анапи.
На тлі атаки аеропорт Краснодара закрили.
Наслідки атаки на Краснодар: дивіться відео
Водночас уже почали з'являтися дані про перші наслідки.
Так, безпілотник звалився біля гімназії у Краснодарі, уламки також впали у приватному секторі. Пошкоджено близько 10 автомобілів, вибито шибки в багатоквартирному будинку.
Атака на Краснодар: дивіться відео
Окрім того, уламки дрона пошкодили газову трубу, через що сталося загоряння.
Також уже пишуть про одну постраждалу людину. Її госпіталізували з різаними ранами гомілки та стегна до місцевої лікарні.
Атака на Краснодар: дивіться відео
Останні атаки на Росію
Напередодні у Краснодарському краї Росії теж лунали вибухи, зокрема у Сочі та Анапі. Міноборони Росії стверджувало, що "певео" знешкодила 149 безпілотників.
Також 19 лютого повідомляли, що СБУ вдарила по нафтобазі "Великолукська". На об'єкті виникла пожежа.
Тієї ж ночі щонайменше 50 дронів атакували Брянську область. Губернатор Бєлгорода повідомив про зникнення світла і тепла після атаки.