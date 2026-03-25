Вибухова ніч у окупантів: понад 500 дронів атакували 14 регіонів Росії

У Росії заявили про масштабну нічну атаку безпілотників, під час якої нібито було збито понад 500 БпЛА. Водночас у Бєлгороді повідомляють про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі та перебої зі світлом.

Про кількість збитих безпілотників повідомили у Міноборони Росії. Крім того, місцеві губернатори розповіли про те, які наслідки зафіксували у російських ренгіонах.

Що відомо про масовану атаку на Росію?

У ніч на 25 березня в Росії заявили про масовану атаку безпілотників. За даними російської сторони, у період із 20:00 до 23:00 повідомляється про нібито знищення ще 139 безпілотників над частиною цих регіонів.

Крім того, з 23:00 24 березня до 07:00 25 березня сили ППО нібито перехопили та знищили 389 Безпілотників над низкою регіонів, зокрема Брянською, Смоленською, Калузькою, Курською, Тверською, Орловською, Бєлгородською, Тульською, Псковською, Новгородською, Вологодською та Ленінградською областями, а також Московським регіоном і окупованим Кримом.

Як повідомила місцева влада, у низці регіонів постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про знищення 56 БпЛА у регіоні. Проте визнав, в Усть-Лузі в районі порту виникла пожежа, а у Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку.

У Брянській області, за даними російських губернаторів, знищено 113 безпілотників, у Смоленській – ще 26. У Калузькій області повідомляють про ліквідацію семи БпЛА, зазначається, що на місцях падіння працюють оперативні служби.

Водночас Бєлгородській області пощастило найменше. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про ракетний обстріл з боку України. За попередніми даними, під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв із електропостачанням, водою та теплом. Повідомляється, що без електроенергії тимчасово залишалися близько 450 тисяч людей.

Гладков повідомив, що аварійні служби розпочали відновлювальні роботи одразу після обстрілів, однак повне відновлення може тривати кілька днів. Також він поскаржився, що ситуація в прикордонних районах області залишається напруженою.

