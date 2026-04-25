"Добрий" ранок в Єкатеринбурзі: "певео" відчайдушно відбивала атаку БпЛА і влучила у будинок
- У Єкатеринбурзі під час атаки дронів постраждав житловий будинок, було пошкоджено щонайменше 4 квартири, евакуйовано 50 людей.
- Аеропорти кількох міст Росії були закриті через режим "Килим", серед них Єкатеринбург, Перм, Челябінськ, Краснодар і Самара.
"Добрий" ранок зустріла Росія. Поки вона тероризувала мирні міста України, сама також опинилася під прицілом.
Зокрема, місцева "певео" відпрацювала по житловому будинку у Єкатеринбурзі. Про ситуацію повідомив губернатор Свердловської області Денис Паслер.
Що відомо про нічну атаку на Росію?
️У Росії через роботу "певео" у низці областей діяв режим "Килим". Зокрема, аеропорти Єкатеринбурга, Пермі, Челябінська, Краснодара, Самари та інших міст не працювали.
Близько 6 ранку під час відбиття атаки росіяни пошкодили житловий будинок в Єкатеринбурзі, звідти одразу повалив густий чорний дим.
Пошкоджено щонайменше 4 квартири в районі 25-го поверху. Шматки фасаду та уламки дрона розлетілися на 200 метрів від будівлі.
Евакуйовано 50 людей.
Пошкодження після атаки / Фото росЗМІ
Було чути сильну "бавовну". Будинок, в якому мешкаю, на відстані 300 метрів похитнувся від удару,
– бідкається росіянин.
Інший розповів, що чув потужний вибух, і "в небо одразу піднялася чорна хмара, з вікон передостаннього поверху було видно язики полум'я".
Влада стверджує, що обійшлося без жертв. Але було зафіксовано 6 звернень до медиків. Водночас серед тих, хто звернувся, немає у тяжкому стані. Переважно – отруєння продуктами горіння легкого ступеня.
Останні атаки на Росію
24 квітня стало відомо про вибухи у Дагестані, зокрема в Каспійську. Туди долетіли "добрі" дрони. Були закриті аеропорти, працювала "певео".
Росіяни у Самарі теж бідкалися, що війна дісталася до них. Жителька міста заявила, що ситуація стала "страшною" після удару 23 квітня. Тоді російська "певео" теж відпрацювала так, що було влучання в житловий будинок.
А 21 квітня, як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, було уражено нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals. Політолог Георгій Чижов зазначив 24 Каналу, що Сили оборони працюють, аби урізати експорт ворога.