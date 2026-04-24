Росіяни стверджують, що в Дагестан, а конкретно в Каспійськ, могли долетіти дрони. Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.

Дивіться також Про проблему "звичайних росіян" і її дуже просте рішення

Що відомо про вибухи у Дагестані сьогодні?

На час атаки були закриті аеропорти Владикавказу, Грозного (столиці Чечні), Махачкали (тобто столиці Дагестану), а також міста Магас (столиці Республіки Інгушетія).

Показуємо Каспійськ на карті

БпЛА атакували Дагестан, в аеропортах Кавказу введено обмеження. Жителі Каспійська повідомили про вибухи та проліт безпілотників. Судячи з опублікованих у соцмережах фото, дрон був збитий,

– написала ASTRA.

Хмаринка від ППО в Дагестані 24 квітня / Фото ASTRA

Пропагандистський телеграм-канал SHOT твердить, що збиті три дрони. Один нібито впав на подвір'я багатоповерхівки, минулося без постраждалих. Утім, влада "вживає заходів для ліквідації наслідків". Можливо, йдеться про уламки.

Також чиновники наголосили, що в Дагестані заборонено викладати інформацію про можливі удари. Але це не завадило росіянам викладати відео. На них добре помітні безпілотники та чути стрілецьку роботу ППО.

Дрони над Дагестаном і вибухи в Каспійську: дивіться відео (обережно, лайка!)

Від України до Дагестану по прямій 548 кілометрів. Але це до окупованих територій – до підконтрольних відстань більша.



Показуємо Дагестан на карті / Скриншот 24 Каналу

Росіяни скаржаться, що "війна вже не в новинах"