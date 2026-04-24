Росіяни стверджують, що в Дагестан, а конкретно в Каспійськ, могли долетіти дрони. Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.
Що відомо про вибухи у Дагестані сьогодні?
На час атаки були закриті аеропорти Владикавказу, Грозного (столиці Чечні), Махачкали (тобто столиці Дагестану), а також міста Магас (столиці Республіки Інгушетія).
БпЛА атакували Дагестан, в аеропортах Кавказу введено обмеження. Жителі Каспійська повідомили про вибухи та проліт безпілотників. Судячи з опублікованих у соцмережах фото, дрон був збитий,
– написала ASTRA.
Хмаринка від ППО в Дагестані 24 квітня / Фото ASTRA
Пропагандистський телеграм-канал SHOT твердить, що збиті три дрони. Один нібито впав на подвір'я багатоповерхівки, минулося без постраждалих. Утім, влада "вживає заходів для ліквідації наслідків". Можливо, йдеться про уламки.
Також чиновники наголосили, що в Дагестані заборонено викладати інформацію про можливі удари. Але це не завадило росіянам викладати відео. На них добре помітні безпілотники та чути стрілецьку роботу ППО.
Від України до Дагестану по прямій 548 кілометрів. Але це до окупованих територій – до підконтрольних відстань більша.
Росіяни скаржаться, що "війна вже не в новинах"
Таку заяву зробила жителька Самари. Мовляв, до повітряних тривог вона вже звикла, але 23 квітня стало реально страшно, відчули війну на собі. До того самарці сподівалися, що їх не зачепить, оскільки цей регіон за понад 842 кілометри від України.
А жителька Краснодарського краю жалілася, що хотіла жити з дитиною біля моря, але після атак по Туапсе все забруднено. "Навіщо тут жити?" – риторично запитала вона.
До слова, 24 квітня в Туапсе нафта полилася в море. Окупанти оточили нафтову пляму загородженнями, але після дощів рівень води піднявся. Наслідки для екології можуть відчуватися десятиліттями.