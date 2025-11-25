Пошкоджено корабель і позиції ППО: СБУ та Сили оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ"
- СБУ та Сили оборони України завдали удару по порту "Новоросійськ", уразивши нафтотермінал та базу Військово-морських сил Росії.
- Пошкодили інфраструктуру нафтотермінала, позиції російської ППО С-300/С-400 та великий десантний корабель, що був біля причалу.
СБУ спільно із Силами безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ". Внаслідок цього уражено нафтотермінал та базу Військово-морських сил Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.
Що відомо про атаку на Росію?
Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.
За даними джерел, сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.
Вибухи у Росії: дивіться відео
Попередньо, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази. Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі.
Постраждала цивільна інфраструктура: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки. Відомо, що порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту.
СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Які інші деталі атаки відомі?
Також цієї ночі у Таганрозі Ростовської області вдалося уразити Авіаремонтний завод "ТАНТК імені Г.М. Берієва", де могли уразити літак А-60, та підприємства з виробництва безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".
Загалом уночі російська ППО нібито перехопила 249 БпЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів, а також над Краснодарським краєм, Ростовською, Брянською, Курською, Бєлгородською та Липецькою областями.