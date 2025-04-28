Понад 100 дронів летіло на Брянську область: окупанти заявили про масовану атаку БпЛА

Неспокійною видалася для росіян ніч на 28 квітня. Країну агресорку атакували понад 100 БпЛА, головною ціллю була Брянська область.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Росії.

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Які російські регіони атакували БпЛА

В Міноборони країни-агресорки повідомили, що у ніч на 28 квітня черговими засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 115 БпЛА літакового типу.

Які російські регіони атакували дрони:

102 БпЛА – над територією Брянської області;

9 БпЛА – над територією Республіки Крим;

2 БпЛА – над територією Курської області;

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області;

1 БпЛА – над акваторією Чорного моря.

Які наслідки атаки БпЛА на Брянську область

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявляє, що внаслідок масованої атаки дронів нібито загинула 1 людина, також буцімто постраждала місцева жителька.

Цікаво, що спершу Богомаз заявляв про знищення лише кількох десятків БпЛА над регіоном. Однак після звіту Міноборони Росії він заявив, що на Брянщині було нібито збито 102 дрони.

Губернатор також розповів, що внаслідок атаки нібито постраждала цивільна інфраструктура. Водночас російські Telegram-канали повідомляють про те, що під удар потрапили міста Новозибков ті Клінци.

Внаслідок дронової атаки на Брянськ нібито згоріли 4 автомобілі та житловий одноповерховий будинок.

До слова, у мережі повідомляли про те, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в районі заводу "Кремній-Ел" – одного з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. На ньому виготовляють мікросхеми та компоненти, які використовуються у ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.