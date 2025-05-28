Заводи "Радуга", "Кронштадт" та інші: де на карті об'єкти ВПК Росії, які уразили Сили оборони

Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів воєнно-промислового комплексу Росії. Ударів зазнали підприємства в Московській та Іванівській областях.

Зокрема було уражено заводи "Радуга", "Кронштадт", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський комбінат. 24 Канал показує на карті, де розташовані важливі російські об'єкти, які атакували Сили оборони.

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Де розташовані об'єкти, які уразили Сили оборони

Так, підрозділи ССО та СБУ завдали удару по АТ "Кронштадт", який розташований в місті Дубна Московської області.

Де розташований АТ "Кронштадт": дивіться на карті

Це підприємство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. На ньому виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус" та наземні комплекси управління.

У цьому ж населеному пункті також було уражено завод "Радуга", який виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Де розташований завод "Радуга": дивіться на карті

Крім того, у ніч на 28 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по АТ "Ангстрем" в Московській області. Влучання зафіксовано у район цілі.

Де розташований АТ "Ангстрем": дивіться на карті

Відомо, що ця компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що активно використовується підприємствами ВПК Росії.

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем успішно уразили Дмитрівський комбінат в Іванівській області Росії. На території заводу було зафіксовано вибухи.

Де розташований Дмитрівський комбінат: дивіться на карті

Відомо, що підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Також воно постачає свою продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.