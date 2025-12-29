На Росії знову неспокійно: під атакою аеродром біля Майкопу, а над Тулою нібито бачили балістику
- 28 грудня ввечері відбулися вибухи на аеродромі "Ханская" біля Майкопу в Росії.
- Також вибухи чули в Заводському районі Тули, і нібито бачили балістичну ракету.
Ввечері 28 грудня на Росії було чутно вибухи. Цього разу атаковано аеродром "Ханская" біля Майкопу.
Варто зауважити, що нещодавно Генштаб заявив про його успішне ураження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+ і Supernova+.
Що відомо про атаку на Росію?
Близько 23:40 28 грудня місцеві повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Хунская" біля Майкопу. Росіяни жалілися на обстріли та не стримували своїх емоцій.
Біля аеродрому "Хунская" чутно вибухи: відео Exilenova+ (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)
Окрім цього, близько 2:29 29 грудня гучно було і в Тулі. Там вибухи чули в Заводському районі. Місцеві подейкують, що бачили балістичну ракету.
У Тулі чутно вибухи: відео Supernova+
Тульська область опинилася під атакою: відео Supernova+
Атаки на Росію: коротко про наслідки
Раніше Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області. Також підтверджено ураження заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгоградській області, де пошкоджено трубопровід і технологічну установку.
Окрім цього, українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області.
Також у результаті попередніх атак було знищено радіолокаційні станції на аеродромі "Бельбек" у Криму, додали у Генеральному штабі ЗСУ.