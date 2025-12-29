На Росії знову неспокійно: під атакою аеродром біля Майкопу, а над Тулою нібито бачили балістику

Ввечері 28 грудня на Росії було чутно вибухи. Цього разу атаковано аеродром "Ханская" біля Майкопу.

Варто зауважити, що нещодавно Генштаб заявив про його успішне ураження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+ і Supernova+.

Що відомо про атаку на Росію?

Близько 23:40 28 грудня місцеві повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Хунская" біля Майкопу. Росіяни жалілися на обстріли та не стримували своїх емоцій.

Біля аеродрому "Хунская" чутно вибухи: відео Exilenova+ (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Окрім цього, близько 2:29 29 грудня гучно було і в Тулі. Там вибухи чули в Заводському районі. Місцеві подейкують, що бачили балістичну ракету.

У Тулі чутно вибухи: відео Supernova+

Тульська область опинилася під атакою: відео Supernova+

Атаки на Росію: коротко про наслідки