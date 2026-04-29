Услід за Туапсе: у Пермі випав "нафтовий дощ" через пожежу на об'єкті з нафтою

Дрони Сил оборони України 29 травня вгатили по нафтоперекачувальній станції біля російської Пермі. Внаслідок пожежі небо над місто затягнуло густим димом і випав "нафтовий дощ".

Про це повідомили в Exilenova+.

Дивіться також Горять майже всі резервуари: СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції біля Пермі

Які наслідки атаки на Перм?

Пожежа біля Пермі виникла внаслідок дронової атаки на нафтоперекачувальну станцію зі складу АТ "Транснефть". Росіяни публікують кадри, на яких видно густий чорний дим в районі об'єкта. Проте він настільки затягнув небо, що фото здаються нічними.

До того ж там випав "нафтовий дощ". Схожий вже бачили після численних атак на об'єкти Туапсинського НПЗ.

Забруднення після успішної атаки на Перм / Фото Exilenova+

За даними Служби безпеки України, нафтоперекачувальна станція під Перм'ю розподіляла сировину у чотирьох напрямках, зокрема й до місцевого НПЗ. Внаслідок удару, попередньо, горіли майже усі резервуари для зберігання нафти.

За словами військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, вдосконалення зброї Україною та низка проблем Росії, зокрема втрати ППО та дефіцит боєприпасів, дозволяють Силам оборони завдавати таких ударів, як по НПЗ у Туапсе.

Нещодавні атаки на важливі об'єкти Росії

Військово-морські сили ЗСУ уразили підсанкційний танкер MARQUISE у Чорному морі. Його росіяни використовували для незаконного перевезення нафтопродуктів. Вдарили по ньому двома МБЕК-камікадзе.

Гучно вночі 29 квітня було також у російському Орську. Там після атаки БпЛА виникло сильне задимлення у районі нафтопереробного заводу.