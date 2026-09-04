Дрони атакували нафтобазу у Сочі та заводи у Башкортостані: у мережі з'явилися вибухові кадри

Уночі Росія опинилася під ударами українських дронів. На території країни-агресорки знову палали нафтобаза і важливі заводи.

Після дванадцятої години ночі для Сочі оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Упродовж наступних годин у місті не стихали вибухи. Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+.

Що було уражено у Сочі?

Спочатку з'явилася інформація про те, що у Сочі уражені засоби ППО С-300/ С-400. Після прильоту по цих комплексах розпочалася сильна детонація.

Удар по засобу ППО у Сочі: дивіться відео

Детонація на місці прильоту по ЗРК: дивіться відео

Пізніше місцеві телеграм-канали почали публікувати яскраві кадри атаки на нафтобазу "Лукойл". Вона розташована в Адлері – курортному селищі та мікрорайоні у складі міста Сочі в Краснодарському краї.

На відео можна помітити, як після ударів дронами нафтобаза розгорається дедалі сильніше. Навіть на ранок полум'я там не стихло. Густий і чорний шлейф диму простягнувся на велику відстань.

Жіночка плачиться, що Сочі "унічтожают": дивіться відео

Дрони атакують нафтобазу: дивіться відео

Нафтобаза в Адлері охоплена вогнем: дивіться відео

Нафтобаза розгорається на повну силу: дивіться відео

На ранок ситуація в Адлері кращою не стала: дивіться відео

Шлеф диму після атаки на нафтобазу: дивіться відео

Наслідки прильоту по елементах ППО і нафтобазі в Адлері / Фото з соцмережі

Тим часом дрони долетіли і до Стерлітамака, міста в Республіці Башкортостан. Місцеві пишуть, що там прилетіло по Федеральному казенному підприємству "Авангард".

Основний напрямок його роботи – виробництво вибухових речовин, боєприпасів та зброї в рамках державного оборонного замовлення.

Крім того, пишуть, що атакований Стерлітамакський нафтохімічний завод у місті Стерлітамак. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, антиоксиданти, добавки до пального та іншу нафтохімічну продукцію.

Задимлення у Стерлітамаку / Фото з мережі

Горить у Стерлітамаку: дивіться відео