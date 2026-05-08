Від Ростова до Москви: цілу низку регіонів Росії вночі масовано атакували БпЛА і ракети

Росія вночі 8 травня опинилася під масованою повітряною атакою. Попередньо, мовиться про застосування як безпілотників, так і ракет. У кількох містах вибухи та пожежі.

Мовиться щонайменше про Ярославль та Ростов. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

Одразу після початку доби 8 травня у російському сегменті соціальних мереж почали з'являтися повідомлення про проліт дронів. Причім мовилося про різні регіони.

Упродовж ночі про вибухи писали місцеві з Москви, також із Дубни та Тули. У Московській області працювали системи ППО. Мер Собянін повідомляв про кількадесят збитих БпЛА.



Дим після атаки БпЛА у Підмосков'ї / Фото очевидців

У центральних і південних областях Росії вводили обмеження в роботі аеропортів. Російські канали у телеграмі також повідомляли про вибухи у районах військових та промислових об'єктів. Українські осінтери, як-от Exilenova+, писали, що туди летіли не тільки дрони, а й ракети.

Зокрема, у Ростові під удар потрапило підприємство ЗАТ "Ростовагропромзапчастина". А у Ярославлі після атаки загорівся нафтопереробний завод, що підтвердили осінтери Astra.

Пожежа у Ярославлі на НПЗ: дивіться відео очевидців



Наслідки повітряної атаки у Ярославлі / Фото очевидців

Мовиться про "Славнафту-ЯНОС". Він входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим у Центральному федеральному окрузі Росії. А контролюють його "Роснефть" та "Газпром".

У Ростовській області вибухи також гриміли й в інших місцях. У самому Ростові над містом фіксують густий дим після уражень.

Пожежа виникла в районі одного з ключових хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії "Емпілс" та в районі філії науково-технічного центру "Радар", що займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального військового призначення.

Ростовська область, пожежа на після повітряного удару: дивіться відео очевидців



Наслідки повітряної атаки у Ростові / Фото очевидців

Що передувало цій повітряній атаці на Росію?

Ця атака відбулася напередодні святкування 9 травня у Росії. Як говорив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу, "Росія залежить від доброї волі України, щоб провести свій знаменитий парад перемоги".

Зараз Кремль в односторонньому порядку оголосив короткочасне "перемир'я", на цілих два дні. А проте раніше оголошене перемир'я Україною 6 травня Росія повністю проігнорувала, і бойові дії фактично не припинила.