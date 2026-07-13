Пороми, катери і нафтобази: СБУ одночасно атакувала 10 цілей окупантів у Росії та Криму

Уночі 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію. На території Росії та окупованого Криму було одночасно атаковано десяток важливих для агресора цілей.

Головною метою атаки стало суттєве послаблення бойового потенціалу та логістичного забезпечення російських окупаційних військ. Деталі операції розповіли в СБУ.

Які саме об'єкти ворога потрапили під удар?

Безпілотники СБУ, зокрема, уразили:

два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;

ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" у Криму;

3 стаціонарні радіолокаційні станції, які ворог використовував для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;

автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";

три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";

залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";

резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В'язники Ставропольського краю (відстань від кордону України – 600 кілометрів).

Пожежа на нафтобазі у В'язниках: дивіться відео

Наслідки нічної роботи дронів СБУ: дивіться відео

У Росії палає чергова нафтобаза: дивіться відео

Пожежа у Росії після прильоту дронів: дивіться відео

Нагадаємо, що понад 350 безпілотників летіли атакувати Москву і область. У регіоні багато пожеж і руйнувань через недолугу роботу російської ППО.

До слова, уночі 13 липня СБС влучили по 15 суднах російського тіньового флоту: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобам окупантів.