Після серії потужних вибухів у Ростові спалахнула пожежа, 9 аеропортів у Росії не працювали

Уночі 25 липня у низці регіонів Росії оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Зокрема, під ударом опинився Ростов.

Після третьої ночі жителі міста повідомляли про велику кількість сильних вибухів. На місці прильотів виникла пожежа.

Що відомо про удар по Ростову 25 липня?

У мережі поширили кадри нічної атаки на Ростов. На них можна побачити роботу російської ППО, спалахи у небі над містом і полум'я. Окрім того, на відео чути лайку, відчай росіян, а також гуркіт вибухів.

Приліт у Ростові: дивіться відео

Робота ворожої ППО: дивіться відео

Щось у місті спалахує: дивіться відео

Росіяни жаліються, що їм страшно: дивіться відео

Гучні і яскраві спалахи у місті: дивіться відео

Атака на Ростов: дивіться відео

Дрони атакують Ростов: дивіться відео

Небо у Ростові на тлі атаки: дивіться відео

Ще один момент прильоту: дивіться відео

Російська ППО працює по житлових будинках: дивіться відео

Нічний Ростов з іншого ракурса: дивіться відео

Сильна пожежа на місці прильоту: дивіться відео

Вид на нічний Ростов / Фото з соцмережі

Ще пожежа у Ростові: дивіться відео

Ростов під атакою: дивіться відео

Де ще у Росії було неспокійно?

Тамбов, Пенза, Сартов, Нижній Новгород, Самара, Чебоксари, Ярославль, Казань, Кіров – одразу у дев'ятьох російських аеропортах оголосили режим "Килим" через повітряну загрозу.

Серія вибухів сколихнула Бєлгород. Там горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Після української атаки в Енгельсі, ймовірно, горить військова частина. Очевидці повідомляють про сильну пожежу та публікують кадри з димом та загравою.