Дрони атакували Ростовську область: ймовірно, є влучання по місцевому заводу

Неспокійною була для росіян ніч на 10 січня. Ростовська область опинилася під масованою атакою БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Під удар міг потрапити місцевий завод "ПластФактор".

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Що відомо про атаку на Ростовську область

Близько 3:30 жителі Ростовської області повідомили про щонайменше 10 гучних вибухів. У небі були помітні яскраві спалахи, а також виникла масштабна пожежа.

Пожежа в Ростовській області / Фото з соцмереж

Згодом росіяни повідомили про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА на заводі "ПластФактор" в селі Крим.

У Ростовській області може горіти завод "ПластФактор": дивіться відео

Також росіяни заявляють, що у М'ясниківському районі в селі Чалтир внаслідок атаки БпЛА буцімто виникла пожежа в приватному будинку, спалахнули і припарковані поряд автомобілі.

Крім того, є інформація, що в хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння безпілотника нібито пошкоджено кілька будівель

Водночас в Міноборони Росії заявили про начебто перехоплення та знищення 40 безпілотників протягом ночі. Зокрема, 16 БпЛА набито збито над Ростовською областю, по чотири – над Курською та Воронезькою, три – над Брянською, два – над Кубанню, один – над Білгородською областю, а ще десять – над акваторією Азовського моря.