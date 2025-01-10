Дрони атакували Ростовську область: ймовірно, є влучання по місцевому заводу
Неспокійною була для росіян ніч на 10 січня. Ростовська область опинилася під масованою атакою БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Під удар міг потрапити місцевий завод "ПластФактор".
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Що відомо про атаку на Ростовську область
Близько 3:30 жителі Ростовської області повідомили про щонайменше 10 гучних вибухів. У небі були помітні яскраві спалахи, а також виникла масштабна пожежа.
Пожежа в Ростовській області / Фото з соцмереж
Згодом росіяни повідомили про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА на заводі "ПластФактор" в селі Крим.
У Ростовській області може горіти завод "ПластФактор": дивіться відео
Також росіяни заявляють, що у М'ясниківському районі в селі Чалтир внаслідок атаки БпЛА буцімто виникла пожежа в приватному будинку, спалахнули і припарковані поряд автомобілі.
Крім того, є інформація, що в хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння безпілотника нібито пошкоджено кілька будівель
Водночас в Міноборони Росії заявили про начебто перехоплення та знищення 40 безпілотників протягом ночі. Зокрема, 16 БпЛА набито збито над Ростовською областю, по чотири – над Курською та Воронезькою, три – над Брянською, два – над Кубанню, один – над Білгородською областю, а ще десять – над акваторією Азовського моря.