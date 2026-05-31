Це був сигнал союзникам України: Зеленський пояснив мету атаки Росії на Румунію

29 травня російський дрон влучив у житловий будинок у Румунії. Володимир Зеленський вважає, що у такий спосіб Путін намагався надіслати сигнал країнам НАТО.

Президент України підкреслив, що російський диктатор не вперше вдається до таких провокацій проти країн НАТО. Про це він сказав у програмі Face the Nation на телеканалі CBS News.

Навіщо Росія атакувала Румунію дроном?

За словами глави держави, Путін чинить політичний тиск на союзників України, аби вони припинили їй допомагати. Мовляв, якщо вони й надалі підтримуватимуть Київ, то росіяни запускатимуть по них дрони.

Політик пояснив, що українські військові зазвичай намагаються збивати всі безпілотники, навіть коли вони летять у напрямку інших країн – Румунії, Молдови, Польщі тощо. Якщо збити усі дрони не вдається, то Україна передає інформацію партнерам і пробує їм допомогти.

Окрім того, що Росія прагне такими діями віднадити від допомоги Україні, вона й випробовує НАТО як союз. Окупанти уважно спостерігають, як Альянс реагує на подібні провокації.

Зеленський зазначив, що реакція країн НАТО на дії Росії має ставати сильнішою завдяки їхній єдності. Він також вважає, що Путін спостерігає і порівнює, як змінювалася ця реакція протягом останніх років, і використовує це як орієнтир для своїх подальших дій.

Також у такий спосіб він тестує протиповітряну оборону інших країн НАТО, які межують з Україною, Білоруссю або Росією: чи можуть вони збити всі ракети або дрони.

Нагадаємо, що 29 травня російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у місті Галац. Постраждали дві людини. У Бухаресті розповіли, що спершу цей безпілотник підбила українська ППО над містом Рені. Після цього БпЛА змінив траєкторію польоту і залетів до Румунії.

Після прильоту безпілотника у багатоповерхівку в Галаці румунська влада вирішила закрити генеральне консульство Росії. Російського консула оголосили персоною нон ґрата.

Тим часом Володимир Путін заявив, що йому нічого не відомо про удар дрона по будинку у Румунії. І мовляв, треба ще з'ясувати його походження.