Після атаки знову палає Куйбишевський НПЗ у Самарі
У ніч на 22 вересня дрони знову атакували Росію. Після атаки горить Куйбишевський нафтопереробний завод горить у Самарі.
У телеграм-каналах росіяни активно діляться наслідками обстрілів.
Атака на НПЗ у Самарі
Вночі жителі Самарської області почали повідомляти про вибухи. Осінтери одразу встановили, що атакований та горить саме Куйбишевський НПЗ.
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео
Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ НК "Роснєфть".
Обережно, нецензурна лексика! Горить НПЗ у Самарі: дивіться відео
Обережно, нецензурна лексика! Палає НПЗ у Самарі: дивіться відео
Цей завод вже неодноразово потрапляв під атаки. Зокрема, 10 червня 2026 року він припиняв роботу внаслідок української атаки.
У серпні 2025 року НПЗ теж призупиняв роботу після атаки.
До цього, у березні 2024 року, безпілотники пошкодили на нафтозаводі одну з установок, виробничий цикл також було припинено.
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео
Нагадаємо, що після успішної роботи українських дронів 20 вересня один із ключових російських НПЗ у Москві зазнав критичних пошкоджень та повністю зупинив переробку нафти.
За словами джерел, після падіння дронів на територію підприємства загорілися обидві основні установки первинної перегонки нафти. На відновлення їхньої роботи може знадобитися кілька тижнів.