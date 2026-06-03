Росія під повітряною атакою: у Санкт-Петербурзі палає нафтовий термінал

Різні російські військові об'єкти цієї ночі, 3 червня, зазнали атаки з повітря. Серед них опинилася й нафтова інфраструктура Санкт-Петербурга.

Про це свідчать повідомлення місцевих у соціальних мережах та відповідні відео. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

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Що відомо про повітряну атаку на Санкт-Петербург 3 червня?

Уночі 3 червня жителі Санкт-Петербурга масова почали скаржитися на повітряну атаку, чи то були застосовані ударні безпілотники, чи, можливо, ще й ракети. Місцеві писали про вибухи та пожежу. Губернатор, звісно, визнав тільки збиті БпЛА.

Тим часом у мережі з'явилося чимало фото та відео, які підтверджують успішне ураження щонайменше одного об'єкту російської військової інфраструктури. Як пишуть осінтери, мовиться про нафтовий термінал, зокрема горить резервуар.

Атака на Санкт-Петербург, один із прильотів: дивіться відео очевидців

У Санкт-Петербурзі горить нафтовий термінал: дивіться відео очевидців

Що варто пам'ятати про контекст обстрілів Санкт-Петербурга?

Мабуть, ще з кінця 2023 року Санкт-Петербург та його морські порти стали цілями українських далекобійних БпЛА, а географічна віддаленість міста (понад 1000 кілометрів) перестала бути захистом. Тамтешні логістика та нафтогазова інфраструктура зазнають регулярної шкоди.

Серед найгучніших інцидентів – удари по нафтовому терміналу в Усть-Лузі, Петербурзькому нафтовому терміналу та по заводу "Невський мазут". Ці операції спрямовані на підрив російського експорту нафтопродуктів, який живить бюджет війни. А ще й Росія змушена розтягувати свої системи ППО.