Удар по аеродрому "Саваслейка" у Росії: у мережі з'явилися фото наслідків атаки

У ніч проти 14 серпня Україна масовано атакувала Росію дронами. Під ударом опинилися ворожі аеродроми, зокрема "Саваслейка".

Саме з цього аеродрому у Нижньогородській області окупанти найчастіше піднімають свої МіГи-31К, носії гіперзвукових "Кинджалів". У районі "Саваслейки" місцеві жителі чули десятки вибухів. Зазначимо, що там дислокується філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань міноборони Росії.

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Який вигляд має аеродром "Саваслейка" після атаки

Журналісти "Схем" показали наслідки обстрілу аеродрому "Саваслейка".

На супутниковому знімку Planet Labs за 14 серпня видно пошкодження сховища летовища.

Наслідки удару по аеродрому "Саваслейка": дивіться відео "Схем"

Як зазначають у Defense Express, авіабаза була захищена "формальною" ППО. МіГи фактично стояли просто неба.

За захист цих літаків відповідали лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 серпня були атаковані й інші авіабази, зокрема військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області, де базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС Росії.