Кількість уражень зросла на 50%: Сирський підбив підсумки роботи СБС у березні

Сили безпілотних систем стали однією із головних переваг України на полі бою. Так, із грудня 2025 року українські БпЛА ліквідовують більше особового складу, ніж Росія рекрутує до своїх лав.

Про результати роботи СБС за березень головком ЗСУ Олександр Сирський інформує у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Екскерівник ЦРУ розповів, чи має Росія перевагу у війні проти України

Як відпрацювали СБС у березні?

У березні, порівняно із лютим, загальні втрати особового складу ворога від дій безпілотників СБС зросли на 29%.

За одну добу українським оборонцям вдається виконувати понад 11 тисяч бойових завдань. За підсумками місяця, кількість підтверджених уражених цілей зросла на 50% порівняно лютим. Ідеться про понад 150 тисяч.

Сирський акцентував на зростанні ефективності українських засобів Middle Strike. За місяць завдано майже 350 ударів на оперативну глибину 30 – 120 кілометрів. Дрони уразили 143 логістичні об'єкти та склади, 52 пункти управління російської армії, 20 об'єктів нафтової та енергетичної галузі ворога.

Також головком окремо відзначив роботу українських наземних роботизованих комплексів. У березні кількість бойових завдань було збільшено на 50%, порівняно із лютим.

Ворог також не стоїть на місці. За даними української розвідки, на початок квітня чисельність військ безпілотних систем Росії становила 101 тисячу, а до кінця 2026 року планується збільшення до 165,5 тисяч солдатів.

Цього разу варто відзначити комплексну роботу 414 окремої бригади безпілотних систем (обрбпс) "Птахи Мадяра" щодо виявлення і знищення злітно-посадкових майданчиків ворожих БпЛА. Промовиста цифра: позицій пілотів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому,

– наголосив Сирський.

Які об'єкти вже у квітні уразили СБС?