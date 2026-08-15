Нові вибухи в Севастополі: дрони могли атакувати Балаклавську ТЕС

Уночі 15 серпня у Севастополі було чути сильні вибухи. Ймовірно, під удар знову потрапила Балаклавська ТЕС.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, а також "Кримський вітер".

Що відомо про атаку на Севастополь?

Близько 01:32 у Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Вибухи у місті почали лунати біля 1:53 і тривали до самого ранку. Лише о 04:26 дали відбій.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, російські військові нібито збили над містом п'ять БпЛА у районі Північної сторони, а також у Балаклавському та Гагаринському районах. Скільки всього дронів було запущено на місто, він не уточнив.

Тим часом монітори повідомляють, що під удар потрапила Балаклавська ТЕЦ. У районі електростанції спалахнула пожежа. Також місцеві жителі чули сильну детонацію. Крім того, після вибухів Севастополь частково залишився без електропостачання.

Як зазначає "Кримський вітер", станом на ранок пожежі фіксуються у місці дислокації російської ППО та території пусків ракет "Іскандер" під Балаклавою.

Пожежа в районі Балаклави / Фото "Кримський вітер"

Супутники вказують, що одне займання сталося на мисі Кая-Баші, звідки росіяни пускають ракетм "Іскандер", друге займання – на висотах Кая-Баш, між мисом Фіолент та мисом Кая-Баші, де дислокується ППО.

У міноборони Росії ситуацію не коментували, заявивши лише про 598 нібито збиті українські дрони над територією країни, а також над Кримом та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, що російську Самару в ніч проти 15 серпня атакували дрони та ракети. За даними OSINT-аналітиків, вибухи сталися в промисловій зоні, де розташовані авіазавод "Авіакор" і ракетно-космічний центр "Прогрес". Місцеві повідомляли про сильні вибухи, після яких над підприємством здійнялися дим і полум'я.

Тієї ж ночі вибухи пролунали біля військового аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області. Там базуються винищувачі МіГ-31К – носії ракет "Кинджал".