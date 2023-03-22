Дрони "збили" жінки-військові: Шойгу вигадав нову байку про "бавовну" у Севастополі

Російський міністр Сергій Шойгу вразив новою маразматичною заявою щодо вибухів у Севастополі. Так, він заявляє, що невідомі дрони збили жінки-військові. Їх пропонують навіть нагородити.

Пропагандистські російські ЗМІ пишуть, що Шойгу під час засідання колегії міноборони Росії запропонував "нагородити" жінок за "захист Севастополя" від атаки. Окрім того, він пропонує виписати їм грошові премії, повідомляє 24 Канал.

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Усім медалі та премії від Шойгу

Шойгу заявив, що жінки-військові буцімто знищили два з трьох БпЛА, які намагалися "атакувати об'єкти" у Севастополі. За його словами, вони самостійно збили невідомі дрони.

Під час засідання він запропонував нагородити військовослужбовиць медалями, а також – виписати грошову премію. "Рятівницями" Севастополя, за словами Шойгу, стали старший матрос контрактної служби Фалієва Марина Олександрівна та головна старшина Целуйко Тетяна Віталіївна.

Шойгу відзначився й іншими маразматичними заявами

Окрім нагороди "рятівниць", Шойгу зробив ще декілька заяв на засіданні. Зокрема, розповів про "успіхи" російських військових. Так, за його словами, "друга армія світу" з початку повномасштабного вторгнення знищила нібито понад 20 тисяч українських БпЛА, здійснивши "140 тисяч бойових вильотів".

Звісно, Шойгу не міг не згадати "загниваючу Америку", яка буцімто продовжує нарощувати сили в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що загрожує "безпеці Росії та Китаю".

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