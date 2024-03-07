Яскравий спалах над містом: на камери потрапив потужний удар по заводу "Северсталь" у Росії

Росіяни бідкалися на те, що 7 березня сталася атака на металургійний комбінат "Северсталь". Згодом у мережу виклали відео, на яких можна побачити момент влучання безпілотника у підприємство.

На роликах не видно безпілотник. Але яскраво видно перші секунди його влучання у "Северсталь". Причому як зсередини, так і ззовні підприємства.

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Густий дим оповив споруду

Одне з відео показує нам те, що відбувалося всередині металургійного комбінату на момент атаки. Камери спостереження демонструють нам цех, в якому в якийсь момент камера захиталася, після чого зі стелі пішов густий темний дим, який оповив приміщення.

Камери спостереження показали влучання безпілотника у "Северсталь" зсередини: дивіться відео

Ще один ролик дозволяє нам побачити те, що відбувалося ззовні. Камера зафіксувала, як над містом щось яскраво спалахнуло. Власне, це у Череповці результативно працювала ППО, яка "спіймала" безпілотник об металургійний комбінат.

Яскравий спалах під час влучання безпілотника: дивіться відео

Комбінат атакували безпілотником: що відомо

Отже, 7 березня стало відомо, що на металургійному комбінаті "Северсталь" у Череповці пролунав вибух. Розташований він у Вологодській області.

Повідомлення про те, що сталося, надійшло від російських ЗМІ. Цікаво, що на самому підприємстві вигадували всілякі байки, лиш би не підтверджувати атаку безпілотником.

Генеральний директор металургійного комбінату зранку запевняв, що буцімто на заводі стався "технологічний інцидент". У пресслужбі підприємства зазначили, що це сталося на доменному підприємстві. І що, мовляв, ніхто не постраждав. Лиш додали, що один з агрегатів "вивели у запланований раніше ремонт". Що стосується безпілотників, то про них жодної згадки.

Невдовзі самі ж росіяни підтвердили, що вибух на "Северсталі" стався саме через атаку безпілотника. На неї поскаржився тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Гєоргій Філімонов. Водночас він запевняв, що минулося без порушень у роботі печі. Мовляв, підприємство продовжує виконувати свою роботу у штатному режимі.

Звернімо увагу, що 6 березня стало відомо, що під атаку безпілотником потрапив Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області. Інформацію про це підтвердив губернатор Роман Старовойт. Джерела 24 Каналу у ГУР МО зауважили, що удар по підприємству – робота української розвідки.