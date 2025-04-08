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24 Канал Новини України Росія знову запустила ударні БпЛА: де є загроза удару "Шахедами"
7 квітня, 21:52
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Росія знову запустила ударні БпЛА: де є загроза удару "Шахедами"

Маргарита Волошина

Росіяни ввечері 7 квітня вкотре запустили у бік України свої ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами".

24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам.
 

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Де зараз дрони

 
21:59, 07 квітня

Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:34, 07 квітня

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:27, 07 квітня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:18, 07 квітня

Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.