Росія знову запустила ударні БпЛА: де є загроза удару "Шахедами"

Росіяни ввечері 7 квітня вкотре запустили у бік України свої ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами".

24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам.



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