7 квітня, 21:52
Росія знову запустила ударні БпЛА: де є загроза удару "Шахедами"
Росіяни ввечері 7 квітня вкотре запустили у бік України свої ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами".
24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам.
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Де зараз дрони
21:59, 07 квітня
Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:34, 07 квітня
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:27, 07 квітня
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:18, 07 квітня
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.