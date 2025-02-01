Росія запустила "Шахеди": в яких областях є небезпека

Надвечір 1 лютого окупанти розпочали дроновий терор України. Перші групи безпілотників зайшли у повітряний простір нашої країни з півночі.

Вранці 1 лютого Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, використавши, окрім "Шахедів", понад 40 ракет різних типів. Найбільших втрат зазнала Полтава, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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