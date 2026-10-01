Росія вдарила по бізнес-центру в Одесі

У ніч проти 1 жовтня Росія обстріляла Одесу. Під ударом опинився бізнес-центр.

Про наслідки атаки на Одесу розповів глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про обстріл Одеси?

За словами чиновника, окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі.

Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на 5-му поверсі.

Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

На жаль, відомо про одну постраждалу людину.

Наслідки удару по Одесі / Фото ДСНС, ОВА

До слова, уночі під ворожими ударами перебувала столиця. У Солом'янському районі Києва загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогонь охопив припарковані автівки. В Оболонському районі виникла масштабна пожежа на складі, постраждав чоловік.

Вранці дрони знову атакували Київ. Уламки впали на території нежитлового комплексу у Печерському районі.

Зауважимо, що Рівненська область теж була під обстрілом. Внаслідок нічної атаки постраждала жінка. Наразі вона з пораненнями плечей та обличчя у лікарні. Її будинок зазнав пошкоджень.