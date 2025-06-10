Росія використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, – Повітряні сили
- Російська армія оснащує дрони "Шахед" шрапнелями для максимального ураження живої сили та техніки.
- Юрій Ігнат зазначив, що така зброя поширює елементи ураження на великій площі, становлячи загрозу для техніки та мирних громадян. Цей тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів із високою руйнівною силою.
- Під час атак громадян закликають не перебувати біля вікон чи на вулиці через смертельну загрозу.
Російська армія оснащує бойові частини своїх ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" шрапнелями. Це спрямовано на максимальне ураження живої сили та техніки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.
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Що розповів Ігнат про "Шахеди" зі шрапнелями
Юрій Ігнат пояснив, що бойова частина дронів, зокрема "Шахедів", може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.
За словами полковника, подібна зброя поширює елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних громадян.
Тому, власне, під час таких атак усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельну загрозу для життя людей,
– підкреслив Ігнат.
За словами представника Повітряних сил, подібний тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів із високою руйнівною силою.
До слова, Повітряні сили у ранковому зведенні щодо нічної атаки розповідали, що 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської.
Зрештою 213 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) було збито вогневими засобами, ще 64 – локаційно втрачені/заглушені РЕБ. Оборонці неба також знешкодили 2 балістичні ракети KN-23, а також 5 крилатих ракет "Іскандер-К".