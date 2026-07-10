Є прильоти на 20 локаціях: скільки Росія запустила дронів уночі

Уночі Росія знову атакувала Україну ударними дронами. На жаль, не минулося без влучань.

Повітряні сили розповіли, що у ніч проти 10 липня ворог запустив 137 безпілотників.

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Скільки російських БпЛА знищено?

За даними військових, окупанти використали дрони:

"Шахед"(зокрема, реактивні),

"Гербера",

"Італмас",

баражуючі боєприпаси "Бандероль",

імітатори типу "Пародія".

Їх запускали з 5 різних напрямків напрямків: Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і окупованоїДонеччини.

Станом на 08:00 ППО знешкодила 114 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Що відомо про останні удари Росії по Україні?

На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинула 57-річна жінка – остання мешканка села Токарівка Друга. Жінка отримала важкі поранення, коли йшла дорогою між Прудянкою та Цупівкою. Її доправили до лікарні, але врятувати не змогли.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. На місці тривають роботи з ліквідації пожежі.

Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя. Попередньо, внаслідок удару травмовані 5 людей: троє жінок та двоє чоловіків. На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі.