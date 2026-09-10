Російські "Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека
Увечері 10 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Увечері ворог завдав удар по ТЦ у Павлограді. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.
Де пролітають російські дрони?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморське) з акваторії Чорного моря. Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч. Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч. Реактивний БпЛА у напрямку Дніпро/Слобожанське з півночі. Одещина. Реактивний БпЛА в напрямку Іванівки. Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Любеч – у напрямку Київщини. Реактивний БпЛА на Миколаївщині з Чорного моря у напрямку Березанки.
Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморське) з акваторії Чорного моря.
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.
Реактивний БпЛА у напрямку Дніпро/Слобожанське з півночі.
Одещина. Реактивний БпЛА в напрямку Іванівки.
Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Любеч – у напрямку Київщини.
Реактивний БпЛА на Миколаївщині з Чорного моря у напрямку Березанки.