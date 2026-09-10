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24 Канал Новини України Російські "Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека
10 вересня, 18:03
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Російські "Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 10 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Увечері ворог завдав удар по ТЦ у Павлограді. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Де пролітають російські дрони?

 

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

18:05, 10 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморське) з акваторії Чорного моря.

18:04, 10 вересня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.

18:00, 10 вересня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.

17:55, 10 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Дніпро/Слобожанське з півночі.

17:52, 10 вересня

Одещина. Реактивний БпЛА в напрямку Іванівки.

17:47, 10 вересня

Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Любеч – у напрямку Київщини.

17:37, 10 вересня

Реактивний БпЛА на Миколаївщині з Чорного моря у напрямку Березанки.

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