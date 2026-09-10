Російські "Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека

Увечері 10 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Увечері ворог завдав удар по ТЦ у Павлограді. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті