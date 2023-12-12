Росіяни атакують декількома групами "Шахедів": на Одещині пролунали вибухи

Моніторингові канали о 18:22 повідомили про запуск дронів-камікадзе з районів Чауди та Ахтарсько-Приморська. Невдовзі низкою регіонів України почала ширитися повітряна тривога. Дізнайтеся, де існує загроза удару "Шахедами" та де варто перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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Які регіони під загрозою атаки "Шахедів"
21:57
Повітряні сили попереджають про групу ударних БпЛА, які з Житомирської області летять курсом на Хмельниччину.21:37
Повітряну тривогу оголосили на Житомирщині. Також загроза атаки "Шахедами" зберігається на Вінниччині.21:32
Повітряні сили написали: "БпЛА типу "Shahed" – на півдні Житомирської області, курс північно-західний."21:18
Відбій повітряної тривоги на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.20:59
Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА на межі Київської та Вінницької області - в західному напрямку!"20:54
Сили оборони півдня України зазначили, що на Одещині триває бойова робота. Мешканці міста чули роботу ППО в обласному центрі.20:54
"ОДЕСА, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць та не підходьте до вікон! Не виходьте на вулицю! Наші хлопці та дівчата працюють", – глава Одеської ОВА Олег Кіпер.20:45
У Повітярних силах ЗСУ попередили, що група "Шахедів" летить у напрямку Одеси. Мешканців закликають перебувати в укриттях.20:39
Відбій повітряної тривоги на Кіровоградщині.20:38
Повітряні сили пишуть: "Рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини!"20:36
Місцеві ЗМІ почали писати, що на Одещині пролунали вибухи. Також стало відомо про потужний вибух у Чорноморську. Попередньо, це може бути робота ППО.20:32
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Кіровоградщині.20:24
У Повітряних силах зазначили, що чергова група "Шахедів" з акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеської області, Білгородського району.20:17
Повітряні сили зазначають, що 1 група з Кіровоградської області летить у західному напрямку, а друга – в Саратському районі Одеської області рухається в пічнічному напрямку.19:55
Повітряні сили попереджають про рух "Шахедів" у напрямку Білгород-Дністровського району на Одещині.19:22
Стало відомо, що дрони-камікадзе летять курсом на Кіровоградську область.19:03
Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" через Херсонську область летить у напрямку Миколаївської.