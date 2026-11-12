"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

У ніч проти 13 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили уважно стежать за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де зараз пролітають ворожі БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті