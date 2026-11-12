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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
12 листопада, 21:11
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"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

Катерина Мілєніна

У ніч проти 13 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили уважно стежать за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де зараз пролітають ворожі БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

21:38, 12 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Тиврів/Вінницю.

21:35, 12 листопада

Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Олишівку/Козелець.

21:30, 12 листопада

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Білу Церкву.

21:28, 12 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Рудницю/Крижопіль.

21:27, 12 листопада

Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Народичі.

21:22, 12 листопада

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Кагарлик.

21:14, 12 листопада

Реактивні БпЛА повз Прилуки на Київщину/Полтавщину.

21:13, 12 листопада

КАБи на Запорізьку область.

21:01, 12 листопада

Реактивний БпЛА на сході Одещини, курс на Вінниччину.
Реактивний БпЛА на сході від Чернігова, курс на південь.
БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

 

 

 

 

 

 

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