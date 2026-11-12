"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
У ніч проти 13 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили уважно стежать за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
Де зараз пролітають ворожі БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Тиврів/Вінницю. Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Олишівку/Козелець. Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Білу Церкву. Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Рудницю/Крижопіль. Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Народичі. Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Кагарлик. Реактивні БпЛА повз Прилуки на Київщину/Полтавщину. КАБи на Запорізьку область. Реактивний БпЛА на сході Одещини, курс на Вінниччину.
Реактивний БпЛА на сході від Чернігова, курс на південь.
БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Тиврів/Вінницю.
Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Олишівку/Козелець.
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Білу Церкву.
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Рудницю/Крижопіль.
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Народичі.
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Кагарлик.
Реактивні БпЛА повз Прилуки на Київщину/Полтавщину.
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на сході Одещини, курс на Вінниччину.